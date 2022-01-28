Китаянка и Герда ищут хозяев в Бурятии









На территории приюта есть ветеринарный кабинет, где проводится стерилизация, кастрация и вакцинация. После операции собак перемещают в тёплые вольеры.



- В день мы стерилизуем около десяти собак. После операции животные находятся под наблюдением в тёплом кабинете несколько дней. Затем на ухо пса крепится специальная бирка, - пояснила Галсанова.



Как отмечает комитет городского хозяйства, в любое время можно взять стилизованную и привитую собаку из приюта. Выбрать себе питомца по фотографии или задать интересующие вопросы, можно на странице в @ooo_ananda_03 Телефон: 37-83-13.



В приюте в Иволгинском районе сейчас содержат в вольерах по две-три собаки. Животным дают корм, который имеет сопроводительно-ветеринарный документ, подтверждающий, что корм не заражён и безопасен. В сутки уходит три мешка собачьего корма и полтора мешка сухарной крошки.- Эту собаку зовут Китаянка, у неё раскосы в глазах, а это Герда. Мы их по вечерам отпускаем на прогулку. Есть собаки, которые сидят на цепи, от них отказались хозяева, потому что проявляли агрессию. Но сейчас, как вы видите, они идут на контакт, просто с ними нужно заниматься, - рассказала сотрудница приюта Людмила Галсанова.