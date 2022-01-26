Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска







В чатах жители Гусиноозёрска рассказывают о том, что собаки проявляют агрессию и кидаются на людей



- Родители, будьте осторожны! Возле пятой школы стая собак. Не отправляйте детей одних! – призывает местная жительница. – Утром повела детей в школу, и возле ворот ко мне подбежали несколько собак. Одна из них, выше меня ростом, накинулась, встала на лапы, я испугалась. Ладно, дети уже успели зайти в школу.



Ещё одна местная жительница подтверждает, что четыре больших пса нападают на всех, кто идёт мимо школы. «Меня спасла женщина, которая смогла их отогнать», - рассказала она.



В администрации Селенгинского района «Байкал-Daily» пояснили, что отлов начнётся в ближайшее время, после подписания договора на работы.



- Соглашение по стерилизации и отлову собак подписано ещё в январе. Сам контракт с ветеринарией на осуществление мероприятий по обращению с безнадзорными животными, должны подписать уже сегодня-завтра. Пока контракт на 110 особей. Как таковых приютов у нас в городе нет, но есть пункты временного задержания. Мы сейчас ищем ещё подрядчиков. Если даже с Улан-Удэ нам поступят хорошие предложения, мы и с ними будем работать, - заявили в администрации Селенгинского района.



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов



Отловленных на улицах собак высотой в холке больше 25 сантиметров, больше не будут возвращать на прежние места обитания. Их будут держать в приютах, пока на федеральном уровне не внесут корректировки в законодательство об обращении с безнадзорными животными.



- Принято решение собак, которые могут представлять такую угрозу человеку, то есть выше 25 сантиметров холки, считать потенциально агрессивными и держать в вольерах и не выпускать. Надеемся на корректировки федерального законодательства и будем отрабатывать. Пока этого не произойдёт, будем руководствоваться своими решениями. Содержать собак в вольерах и не выпускать. Люди дороже, - пояснил Алексей Цыденов.

В чатах жители Гусиноозёрска рассказывают о том, что собаки проявляют агрессию и кидаются на людей- Родители, будьте осторожны! Возле пятой школы стая собак. Не отправляйте детей одних! – призывает местная жительница. – Утром повела детей в школу, и возле ворот ко мне подбежали несколько собак. Одна из них, выше меня ростом, накинулась, встала на лапы, я испугалась. Ладно, дети уже успели зайти в школу.Ещё одна местная жительница подтверждает, что четыре больших пса нападают на всех, кто идёт мимо школы. «Меня спасла женщина, которая смогла их отогнать», - рассказала она.В администрации Селенгинского района «Байкал-Daily» пояснили, что отлов начнётся в ближайшее время, после подписания договора на работы.- Соглашение по стерилизации и отлову собак подписано ещё в январе. Сам контракт с ветеринарией на осуществление мероприятий по обращению с безнадзорными животными, должны подписать уже сегодня-завтра. Пока контракт на 110 особей. Как таковых приютов у нас в городе нет, но есть пункты временного задержания. Мы сейчас ищем ещё подрядчиков. Если даже с Улан-Удэ нам поступят хорошие предложения, мы и с ними будем работать, - заявили в администрации Селенгинского района.Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о запрете выпуска на волю опасных и больших собак . Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг.Отловленных на улицах собак высотой в холке больше 25 сантиметров, больше не будут возвращать на прежние места обитания. Их будут держать в приютах, пока на федеральном уровне не внесут корректировки в законодательство об обращении с безнадзорными животными.- Принято решение собак, которые могут представлять такую угрозу человеку, то есть выше 25 сантиметров холки, считать потенциально агрессивными и держать в вольерах и не выпускать. Надеемся на корректировки федерального законодательства и будем отрабатывать. Пока этого не произойдёт, будем руководствоваться своими решениями. Содержать собак в вольерах и не выпускать. Люди дороже, - пояснил Алексей Цыденов.





Жители города Гусиноозёрск в Бурятии всё чаще бьют тревогу из-за стай бродячих собак. Родители уже боятся отправлять своих детей одних в школу.Местная жительница поделилась с «Байкал-Daily» видео, на котором запечатлела, как стая собак преследует её машину. При этом женщина боялась выйти из автомобиля. Она рассказывает, что обращалась в местную администрацию с просьбой отловить собак в районе улицы Степная, чтобы дети могли спокойно идти на занятия. Однако пока собаки до сих пор бегают в этом районе.