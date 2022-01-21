Жительница Братска отметила вековой юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Братск

Уроженка Якутска живёт в Иркутской области с 1987 года



В Братске вековой юбилей отметила труженица тыла и ветеран труда Вера Георгиевна Смирнова.



Родилась Вера Георгиевна 20 января 1922 года в Якутске, где училась школе до пятого класса. Рано умер отец, детей было шесть человек: два брата и четыре сестры. Мать воспитывала детей одна, и поэтому все дети рано пошли работать. Когда началась война, братья пошли на фронт. Оба погибли. Вера вместе с подругой пошла на курсы медсестёр. Ей хотелось тоже пойти на фронт, но мать не отпустила. Осталась в Якутске. Работала на пилораме, затем в артели, где делали разные вещи для фронта. Чемодан, который сделала в то время своими руками, до сих пор хранится у неё дома — семейная реликвия.



После войны Вера Георгиевна работала швеёй в Русском драматическом театре Якутска. В 50 лет пошла на пенсию. После выхода на пенсию десять лет проработала в военизированной охране. Пришлось трудиться вахтером в одном из министерств Якутской АССР.



Замуж вышла в Якутске, родила дочь и сына. Дочь Людмила окончила Канский политехнический техникум по специальности «химик-технолог». Сын Сергей — выпускник высшего военно-морского училища имени Макарова во Владивостоке. Сейчас это большая и дружная семья: четыре внука, пять правнуков и один праправнук.



Вера Георгиевна — труженица тыла, ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными медалями и грамотами.



В Братске она с сентября 1987 года. Сейчас проживает с дочерью Людмилой, которая заботится о маме и создаёт ей комфортную жизнь. Когда была молодой, любила заниматься разведением цветов, это хобби осталось и по сей день. А ещё каждый день гуляет. Жизненный девиз Веры Георгиевны: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!».



20 января в гостях у Веры Георгиевны побывала целая делегация: представители администрации Братска, городского совета ветеранов, комитета по управлению Падунским районом. Встречали гостей хозяйка дома Людмила и вся большая семья Веры Георгиевны. Юбиляру были зачитаны приветственные адреса президента России и губернатора Иркутской области, вручены цветы и подарки. Ей также пожелали здоровья и заботы родных и близких, сообщает пресс-служба администрации города Братск.

