Конькобежцы-олимпийцы провели первую тренировку в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Российская сборная начала заключительный этап подготовки к Пекинской Олимпиаде



Сборная России по конькобежному спорту приступила к заключительному этапу подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм, которые начнутся 4 февраля в Пекине в Китае. Тренировки с 20 по 27 января проходят в Иркутске.



- До Олимпийских игр осталось 16 дней. Решили последний подготовительный этап провести в Иркутске, потому что один часовой пояс с Пекином, и спортсмены смогут уже привыкнуть к этому времени. Приехали на восемь дней, у нас будет три дня рабочих, потом день отдыха и ещё три дня рабочих. И улетаем в Пекин, - рассказал о планах старший тренер женской сборной России по конькобежному спорту Павел Абраткевич.



Он также отметил, что всё, что необходимо в рамках тренировочного процесса, выполняется, главное сейчас, чтобы никто не заболел. До этого на сборах с командой работал психолог, и сегодня все настроены на участие в самом главном старте четырёхлетия.



Решение провести в Иркутске заключительный этап подготовки к Олимпиаде для части конькобежцев нашей сборной принял Союз конькобежцев России.



Коллектив ледового дворца «Байкал» тщательно готовился к приезду олимпийской сборной. Специально были проведены работы по подготовке льда, что позволило сделать его более скользящим. Кроме того, были закуплены дополнительные системы климат-контроля, теперь температура в ледовой арене более комфортная для спортсменов. Проведённую подготовку высоко оценили конькобежцы.



- В последний раз в Иркутске я была весной на чемпионате России по конькобежному спорту и сейчас была приятно удивлена. Стало теплее на самом катке, и лёд стал намного быстрее, чем в марте, - отметила член олимпийской сборной, обладательница четырёх рекордов катка ледового дворца «Байкал» Евгения Лаленкова. – Тренировка проходит так: где-то час у нас «сухая» разминка, затем два выхода на лёд. Здесь акцент будет поставлен больше на командную гонку, именно у женской команды, потому что это реальные шансы на медали. Сегодня за тренировку преодолено 60 кругов, 5 по 12.



- Мы пока находимся в стадии адаптации, разница в пять часов с Москвой достаточно большая. На катке стало гораздо теплее. Качество льда не ухудшилось и думаю, что все сотрудники, которые так с теплотой к нам относятся, будут прислушиваться к нашим рекомендациям, и иркутский каток будет становиться лучше и лучше, - сказал заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Руслан Захаров.



Напомним, XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В них планируется участие около четырёх тысяч спортсменов из более чем 85 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. На соревнованиях по конькобежному спорту будет разыграно 14 комплектов наград, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



