Заявки принимаются по 19 февраля
В Бурятии объявлен конкурс по отбору работ с целью осуществления проектов по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохёолой юртэмсэ». Мероприятие проводится в целях популяризации бурятского языка среди населения республики.
Конкурс проводится в номинациях:
- «Уран үгын шэди» (Проза) – до 400 тыс. руб.;
- «Жэгүүртэ үгэ» (Поэзия) – до 250 тыс. руб.;
- «Багашуулда» (Издание для детей) – до 250 тыс. руб.;
- «Заншалаа сахин һэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тыс. руб.
- «Уран үгын оршуулга» (Художественный перевод) – до 200 тыс. руб.
Оценивать работы будет экспертный совет. В каждой номинации определяется один или несколько победителей. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество голосов по следующим критериям:
- соответствие проекта целям и условиям конкурса;
- уникальный характер проекта;
- общественная значимость проекта;
- обоснованность запрашиваемых средств.
Приём и регистрация заявок на конкурс проводится с 19 января по 19 февраля в отделе музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии объявлен конкурс произведений на бурятском языке
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