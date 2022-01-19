В Бурятии объявлен конкурс произведений на бурятском языке

Заявки принимаются по 19 февраля



В Бурятии объявлен конкурс по отбору работ с целью осуществления проектов по изданию произведений на бурятском языке «Уран зохёолой юртэмсэ». Мероприятие проводится в целях популяризации бурятского языка среди населения республики.



Конкурс проводится в номинациях:

- «Уран үгын шэди» (Проза) – до 400 тыс. руб.;

- «Жэгүүртэ үгэ» (Поэзия) – до 250 тыс. руб.;

- «Багашуулда» (Издание для детей) – до 250 тыс. руб.;

- «Заншалаа сахин һэргээе» (Возрождение традиций и обрядов. Историко-краеведческая литература) – до 400 тыс. руб.

- «Уран үгын оршуулга» (Художественный перевод) – до 200 тыс. руб.



Оценивать работы будет экспертный совет. В каждой номинации определяется один или несколько победителей. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество голосов по следующим критериям:

- соответствие проекта целям и условиям конкурса;

- уникальный характер проекта;

- общественная значимость проекта;

- обоснованность запрашиваемых средств.



Приём и регистрация заявок на конкурс проводится с 19 января по 19 февраля в отделе музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов министерства культуры РБ, сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 16+



