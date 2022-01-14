Уже прошло первое выездное занятие
В Бурятии возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». В начале учебной четверти учащиеся Аршанской школы в Тункинском района повторили с помощью специального оборудования основы дорожной грамотности.
Занятия для школьников начальных классов провели сотрудники ГИБДД и педагоги регионального ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта.
В начале мероприятия ребята вспомнили правила дорожной безопасности для пешеходов, повторили значение дорожных знаков и приняли участие в викторине на знание правил безопасного поведения на дороге. Далее, в игровой форме, юные пешеходы на импровизированной проезжей части разбирали конкретные дорожные ситуации и закрепляли навыки безопасного перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.
- Особое внимание автоинспекторы и педагоги уделяли вопросу правильной оценке дорожной ситуации, необходимости остановиться и посмотреть по сторонам перед пересечением дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В завершение мероприятия преподавательский состав и сами школьники поблагодарили организаторов за увлекательное и очень важное занятие. Ребята пообещали сотрудникам ГИБДД на практике применять полученные знания и быть законопослушными участникам дорожного движения.
«Лаборатория безопасности» вновь начала колесить по Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудники обошли более 400 дворов
В музее рассказали об одном из своих питомцев
Уже прошло первое выездное занятие
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
Турнир собрал в том числе олимпийских призёров
На сегодня 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего у мужчины пять маленьких детей
В Турке нашли участок озера с прозрачным льдом
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении
Сельчанину грозит до 10 лет колонии
Прокуратура выявила нарушения
Улан-Удэ примет матчевую встречу сборных юношеских команд двух регионов
В городе состоятся соревнования по санному спорту российского, межрегионального и областного уровней