«Лаборатория безопасности» вновь начала колесить по Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Уже прошло первое выездное занятие



В Бурятии возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». В начале учебной четверти учащиеся Аршанской школы в Тункинском района повторили с помощью специального оборудования основы дорожной грамотности.



Занятия для школьников начальных классов провели сотрудники ГИБДД и педагоги регионального ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта.



В начале мероприятия ребята вспомнили правила дорожной безопасности для пешеходов, повторили значение дорожных знаков и приняли участие в викторине на знание правил безопасного поведения на дороге. Далее, в игровой форме, юные пешеходы на импровизированной проезжей части разбирали конкретные дорожные ситуации и закрепляли навыки безопасного перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.



- Особое внимание автоинспекторы и педагоги уделяли вопросу правильной оценке дорожной ситуации, необходимости остановиться и посмотреть по сторонам перед пересечением дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В завершение мероприятия преподавательский состав и сами школьники поблагодарили организаторов за увлекательное и очень важное занятие. Ребята пообещали сотрудникам ГИБДД на практике применять полученные знания и быть законопослушными участникам дорожного движения.

