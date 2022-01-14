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«Лаборатория безопасности» вновь начала колесить по Бурятии

«Лаборатория безопасности» вновь начала колесить по Бурятии
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Уже прошло первое выездное занятие

В Бурятии возобновились выездные занятия мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». В начале учебной четверти учащиеся Аршанской школы в Тункинском района повторили с помощью специального оборудования основы дорожной грамотности.

Занятия для школьников начальных классов провели сотрудники ГИБДД и педагоги регионального ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта.

В начале мероприятия ребята вспомнили правила дорожной безопасности для пешеходов, повторили значение дорожных знаков и приняли участие в викторине на знание правил безопасного поведения на дороге. Далее, в игровой форме, юные пешеходы на импровизированной проезжей части разбирали конкретные дорожные ситуации и закрепляли навыки безопасного перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.

- Особое внимание автоинспекторы и педагоги уделяли вопросу правильной оценке дорожной ситуации, необходимости остановиться и посмотреть по сторонам перед пересечением дороги, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В завершение мероприятия преподавательский состав и сами школьники поблагодарили организаторов за увлекательное и очень важное занятие. Ребята пообещали сотрудникам ГИБДД на практике применять полученные знания и быть законопослушными участникам дорожного движения.
ГИБДД

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