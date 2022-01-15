Иркутск примет этап всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады

В регионе состоятся соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
В Иркутской области во второй половине января пройдёт региональный этап всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Соревнования проводятся в два этапа.
- Для лиц старше 18 лет спартакиада состоится 21 января на лыжной базе «Динамо» в Иркутске, начало – в 10:00 часов. Для спортсменов до 18 лет региональные этапы будут проходить с 24 по 30 января в муниципальных образованиях Иркутской области в рамках тренировочного процесса, - рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта региона Наталья Кривошеева.
Лыжные гонки проходят в классическом и свободном стилях. Для разных категорий спортсменов предусмотрены следующие дистанции: 50, 100 и 5000 метров (классический стиль), 500, 1000, 2500, 5000 метров, а также эстафета 4х1000 метров (свободным стилем). В беге на снегоступах спортсмены будут соревноваться на дистанциях: 25, 50, 100, 200, 400 метров, а также состоится эстафета 4х100 метров.
Своё участие в спартакиаде уже подтвердили спортсмены Иркутска, Саянска и Ангарска, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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