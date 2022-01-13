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В музее Кяхты открылась выставка «Свет Православия на Святой земле»

В музее Кяхты открылась выставка «Свет Православия на Святой земле»
Общество,  Фото:пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея
В новом зале представлены иконы и прочие предметы для богослужений

В Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева в Бурятии после реэкспозиции открылся новый зал. Он носит название «Свет Православия на Святой земле». Многие из предметов культа на выставке отличаются высоким мастерством исполнения и представляют не только интерес по истории религии, но имеют художественную и культурную ценность.

- На этой выставке сейчас больше предметов, чем до реэкспозиции. В этом году мы проведём реэкспозицию зала буддизма. В фондах музея хранится очень много, около 150 предметов русского православия, и 14 картин К.Я. Рейхеля, которыми мы гордимся, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Основу православной коллекции Кяхтинского краеведческого музея составляют предметы, поступившие в музей в 1920–30-е годы, в период антирелигиозной кампании. В более позднее время коллекция пополнялась путём закупки у населения и передачи православных предметов из частных коллекций. Особое место на выставке занимает икона портретиста и иконописца Карла-Христиана-Филиппа Рейхеля.

- После строительства Воскресенской церкви в слободе Кяхта, кяхтинское купечество искало художника для написания икон в храм. Свой выбор купечество остановило на художнике польского происхождения Карле-Христиане-Филиппе Рейхеле – выпускнике Императорской Академии Художеств. В коллекции Кяхтинского краеведческого музея хранятся четырнадцать работ К.Я. Рейхеля: «Господь Вседержитель», «Божья матерь», «Святитель Иннокентий», «Святитель Николай», «Троица», «Воскресение», «Тайная вечеря», «Поклонение волхвов», «Воскресение Христово», «Пророк Моисей», «Пророк царь Давид», «Иоанн Креститель», «Апостол Пётр», «Апостол Павел». Иконы поступили в музей в декабре 1930 года, при закрытии Воскресенской церкви. Тринадцать икон были написаны в период 1848 - 1851 годы, об этом свидетельствует авторские записи на иконах, - сообщает пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея.

Одно из главных мест на выставке занимает икона «Божья матерь», на которой имеются маслянистые разводы жидкой консистенции – следы мира. Предположительно икона мироточила в 20-30-е годы прошлого века.

На некоторых иконах из дерева имеются личные клейма мастеров. Две иконы «Апостол и Евангелист Матфей» и «Апостол и Евангелист Марк» имеют на обороте овальное клеймо одного известных иконописцев второй половины XIX века Ивана Малышева. Также в коллекции хранится икона «Великомученик Пантелеймон» 1870 года с дарственной надписью, имеющая краеведческую ценность.

Кроме этого, на выставке представлено множество культовых предметов, употреблявшихся в ходе богослужения и при совершении треб: кресты, лампады, кадила, дарохранительница и т.д. В коллекции представлены и венчальные короны – митры, декорированные ленточным, растительным и геометрическим орнаментом, украшенные финифтевыми медальонами. Весьма многочисленны компоненты культовой одежды православного духовенства: камилавка, поручи, риза, фелонь, епитрахиль, стихарь и т.д.

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