В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей на дорогах

Лихачам грозит реальный срок



С понедельника, 10 января, водителей будут гораздо жёстче наказывать за регулярные нарушения правил дорожного движения, сообщает «Коммерсант».



Теперь за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч, вводится уголовная ответственность и лихачам грозит реальный срок.



Вступивший в силу федеральный закон №458 дополняет Уголовный кодекс новой статьёй 264.2«Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Она будет применяться в отношении граждан, которые сели за руль автомобиля, уже будучи лишены прав за повторное превышение скорости на 60 км/ч или более, либо за повторный выезд на встречку.



Иными словами, чтобы получить обвинение по ст. 264.2 УК, нужно трижды выехать на встречную полосу или трижды серьёзно превысить скорость. Ранее в такой ситуации применялась административная ответственность с возможностью лишения прав. А теперь в распоряжении суда появилась вилка выбора наказания для нарушителя-рецидивиста - от штрафа в 200–300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.



Но и это ещё не всё. Если человек, осуждённый по новой ст. 264.2 УК, снова окажется на встречке или значительно превысит скорость, суд сможет приговорить его к трём годам лишения свободы.

