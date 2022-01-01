В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»



4 января

9:00-10:00 - Регистрация участников «Ретро Забега».

9:00-10:30 - Мандатная комиссия с представителями команд на основные дистанции.

10:10-10:35 - Конкурс вопросов по истории лыж (в помещении ЛБК).

10:40 - Парад открытия массового спортивного мероприятия «Ретро Забега» (на улице в стартовом городке).

10:50 - Конкурс на определение трёх лучших участников «Ретро Забега» по наличию лыжного ретро снаряжения (лыжи, палки, ботинки, крепления и элементов одежды, производство до 1991 года). Победителя определяет член жюри.

11:00 - Старт Ретро Забега, массстарт, дистанция 1 км. Без учёта времени. Возрастная категория: от 12 лет и старше.

11:40 - Награждение участников «Ретро Забега»

12:00 - Старт на основные дистанции. Индивидуальная гонка классическим стилем. Старт раздельный, через 30 сек. Дистанции по возрастным группам и порядок старта: Женщины: группы Ж-7 – Ж-8 - 3 км; группы Ж-1 – Ж-6 - 5 км. Мужчины: группы М-11–М-13 - 5 км; группы М-1 – М-10 - 10 км.



5 января

10:00-11:00 - Мандатная комиссия с представителями команд на основные дистанции.

12:00 - Старт на основные дистанции. Индивидуальная гонка свободным стилем. Старт раздельный, через 30 сек. Дистанции по возрастным группам и порядок старта: Женщины: группы Ж-7– Ж-8 - 5 км; группы Ж-1 – Ж-6 - 10 км. Мужчины: группы М-11 –М-13 - 10 км Мужчины: группы М-1 – М-10 - 15 км.



Мероприятия проводятся без присутствия зрителей.



Участники «Ретро Забега» награждаются памятными медалями. Лучшие участники получат призы. Победители и призёры фестиваля в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Победители и призёры в командном зачёте награждаются кубками. Командное первенство определяется среди городов, районов, спортивных клубов и трудовых коллективов. Об этом сообщает ФСОО «Клуб любителей лыжных гонок «Ангара-SKI».



Возрастное ограничение 0+



В Иркутской области с 4 по 5 января пройдёт фестиваль лыжных гонок среди ветеранов спорта, спортсменов-любителей и любителей активного образа жизни. Местом проведения спортивного мероприятия станут трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский», находящегося на 5,28 км автодороги Ангарск – Савватеевка.