 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 января

31 декабря

Популярное

В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»

В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Ангарске развернётся лыжный фестиваль

В Иркутской области с 4 по 5 января пройдёт фестиваль лыжных гонок среди ветеранов спорта, спортсменов-любителей и любителей активного образа жизни. Местом проведения спортивного мероприятия станут трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский», находящегося на 5,28 км автодороги Ангарск – Савватеевка.

Порядок проведения спортивного мероприятия и дистанции

4 января
9:00-10:00 - Регистрация участников «Ретро Забега».
9:00-10:30 - Мандатная комиссия с представителями команд на основные дистанции.
10:10-10:35 - Конкурс вопросов по истории лыж (в помещении ЛБК).
10:40 - Парад открытия массового спортивного мероприятия «Ретро Забега» (на улице в стартовом городке).
10:50 - Конкурс на определение трёх лучших участников «Ретро Забега» по наличию лыжного ретро снаряжения (лыжи, палки, ботинки, крепления и элементов одежды, производство до 1991 года). Победителя определяет член жюри.
11:00 - Старт Ретро Забега, массстарт, дистанция 1 км. Без учёта времени. Возрастная категория: от 12 лет и старше.
11:40 - Награждение участников «Ретро Забега»
12:00 - Старт на основные дистанции. Индивидуальная гонка классическим стилем. Старт раздельный, через 30 сек. Дистанции по возрастным группам и порядок старта: Женщины: группы Ж-7 – Ж-8 - 3 км; группы Ж-1 – Ж-6 - 5 км. Мужчины: группы М-11–М-13 - 5 км; группы М-1 – М-10 - 10 км.

5 января
10:00-11:00 - Мандатная комиссия с представителями команд на основные дистанции.
12:00 - Старт на основные дистанции. Индивидуальная гонка свободным стилем. Старт раздельный, через 30 сек. Дистанции по возрастным группам и порядок старта: Женщины: группы Ж-7– Ж-8 - 5 км; группы Ж-1 – Ж-6 - 10 км. Мужчины: группы М-11 –М-13 - 10 км Мужчины: группы М-1 – М-10 - 15 км.

Мероприятия проводятся без присутствия зрителей.

Участники «Ретро Забега» награждаются памятными медалями. Лучшие участники получат призы. Победители и призёры фестиваля в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Победители и призёры в командном зачёте награждаются кубками. Командное первенство определяется среди городов, районов, спортивных клубов и трудовых коллективов. Об этом сообщает ФСОО «Клуб любителей лыжных гонок «Ангара-SKI».

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область лыжный спорт лыжные гонки фестиваль Ангарск спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»
В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»
Общество, 01.01.2022
Открытие турнира состоится 4 января в 18:00
Чита примет фестиваль «Дружба Народов» Забайкалья
Чита примет фестиваль «Дружба Народов» Забайкалья
Общество, 01.01.2022
Спортивное мероприятие состоится 8 января
В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»
В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»
Общество, 01.01.2022
В Ангарске развернётся лыжный фестиваль
В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
Общество, 01.01.2022
В Закаменском районе продолжается работа над созданием религиозно-познавательного парка
В Чите состоятся ночные лыжные гонки
В Чите состоятся ночные лыжные гонки
Общество, 01.01.2022
Соревнования проведут на СОК «Высокогорье»
В Новый год в Иркутске родилось 28 детей
В Новый год в Иркутске родилось 28 детей
Общество, 01.01.2022
Первым ребёнком 2022 года стала девочка
В Улан-Удэ совершили молебное пение на начало нового года
В Улан-Удэ совершили молебное пение на начало нового года
Общество, 01.01.2022
Прихожан поздравили с наступающим новым летом благости Божией
В Забайкалье пройдут «Снежные Т-Игры»
В Забайкалье пройдут «Снежные Т-Игры»
Общество, 01.01.2022
Фестиваль проведут в новогодние каникулы на озере Арахлей
В Усть-Ордынском округе издадут сборник бурятских песен и пословиц
В Усть-Ордынском округе издадут сборник бурятских песен и пословиц
Общество, 01.01.2022
В книгу также вошли загадки, благопожелания и ёхорные напевы
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 01.01.2022
Более 1800 человек находятся на амбулаторном лечении
В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения
В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения
Общество, 01.01.2022
Именинница принимала поздравления в канун Нового года
В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года
В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года
Общество, 01.01.2022
Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
Общество, 01.01.2022
В семье воспитывается 9 приёмных детей
В Москве открылась выставка о Сагаан Убгэне и Байкальском Деде Морозе
В Москве открылась выставка о Сагаан Убгэне и Байкальском Деде Морозе
Общество, 01.01.2022
Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом
Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом
Общество, 01.01.2022
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^