Чита примет фестиваль «Дружба Народов» Забайкалья

Спортивное мероприятие состоится 8 января



Зимний спортивный фестиваль «Дружба народов» Забайкалья пройдёт 8 января в Чите. Начало фестиваля в парке здоровья «Берёзка» в 14:00.



- В программе фестиваля включены различные виды спорта, такие как хоккей на валенках, забайкальский кёрлинг, лыжный спорт, метание валенка и корнхол. Команды, занявшие первое, второе и третье места в командных видах спорта, награждаются кубками, дипломами и медалями, победители и призеры в личных видах спорта – кубками, грамотами, медалями, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Предварительные заявки на участие в фестивале с указанием количества участников и видов спорта направляются до 3 января в министерство физической культуры и спорта Забайкальского края по адресу: город Чита, улица Анохина, 91, корпус 1, 4 этаж или по адресу электронной почты: sportmasszab@bk.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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