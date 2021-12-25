В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа

По ледовой дороге могут передвигаться автомобили с грузоподъёмностью до 6 тонн



24 декабря ледовая переправа в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ прошла техническое освидетельствование. Таким образом, эксплуатация ледовой переправы разрешена в светлое время суток, с ограничением грузоподъёмности до 6 тонн.



- Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров. Общая длина составляет около 400 м, ширина полосы движения - 5 м. Переправа в виде одной полосы с поочерёдным пропуском транспортных средств. Трасса переправы обозначена указательными вехами, установлено 10 дорожных знаков и 2 информационных аншлага для обеспечения безопасного дорожного движения, - сообщили в администрации города.



В Улан-Удэ это единственная, официальная, разрешённая переправа. Она соответствует всем установленным требованиям. Остальные переправы, которые имеются на реках Уда и Селенга, неофициальные. Они находятся на контроле Управления по ЧС и блокируются.



За последние четыре года случаев провала автотранспорта под лёд не зарегистрировано. За содержанием ледовой переправы будет следить комбинат по благоустройству.

