Tele2 закупила цифровое оборудование для детского центра «Звёздный»

Работа педагогического состава Центра направлена на эффективную социализацию и подготовку детей, оставшихся без попечения родителей, к самореализации в жизни. Переданное оборудование поможет воспитанникам лучше ориентироваться в цифровом пространстве и использовать новые технологии для образования и развлечений.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Бурятия передал Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный», цифровую технику.Tele2 способствует применению современных цифровых решений в образовательном процессе. Для этого оператор не только постоянно развивает сеть мобильного интернета на территории Бурятии, но и занимает активную социальную позицию. В частности, компания оснастила детский центр «Звёздный» в селе Баргузин интерактивными досками, ноутбуками и оргтехникой.- Мы оказали поддержку Центру «Звёздный», чтобы образовательный процесс с применением digital-технологий стал увлекательным и более эффективным. Надеемся, что переданное оборудование будет востребовано педагогами и полезно детям, - сказал Алексей Баиров, технический директор бурятского филиала Tele2.- Для нас цифровое оборудование необходимо, чтобы мы могли применять новые технологии в процессе социализации детей. Ребята смогут всесторонне развиваться, дополнительно получать новые знания, интереснее проводить свободное время. Мы благодарим оператора за помощь и надеемся на долгосрочное сотрудничество, - отметил Олег Цыремпилов, директор ГБУСО РБ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный».