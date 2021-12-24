Главврач «инфекционки» в Бурятии отреагировала на обещание Путина

Новая больница обойдётся в три миллиарда рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 декабря на пресс-конференции президента Владимира Путина журналист телекомпании «Тивиком» Ася Касьянова задала вопрос о возможности строительства нового здания инфекционной больницы. Путин обещал рассмотреть варианты помощи.
- Я вам обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать для того, чтобы этот вопрос решить. И он абсолютно актуальный, связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а связан и с будущими возможными событиями. В предыдущие годы, когда у нас было всё так благополучно, мы сняли определённые объёмы финансирования с этого направления здравоохранения, и многие вещи пришли в абсолютно недопустимые состояния. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать, - ответил Владимир Путин.
Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова поделилась, что новая больница – это мечта её профессиональной жизни.
- Я работаю главным врачом 19-й год. И если вопрос будет действительно решён с помощью президента, это здорово. Огромная благодарность от наших пациентов и от нашего дружного коллектива. Капитальный ремонт в больнице проводился в далеких 80-х годах. И это здание поддерживалось только благодаря текущему ремонту, который мы проводим ежегодно. Но несмотря на то, что эти ремонты проводят, здесь всё равно зимой бывает прохладно. Физически не хватает помещений для размещения такого количества пациентов. Есть, конечно, жалобы от пациентов на прохладу в палатах, на скученность, на повышенную влажность. Приходится работать в таких условиях. Выходим из этой ситуации, разрабатывая удобную маршрутизацию, и это действительно очень сложно, когда просто дефицит производственных помещений, - рассказала Татьяна Сымбелова.
В Бурятии подготовлены проектные решения и определен земельный участок для будущего строительства, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Мы очень благодарны журналисту и Владимиру Владимировичу за поддержку обращения нашего журналиста на строительство новой инфекционной больницы. Больница не боксированная, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, нет вентиляции и, конечно, пандемия коронавирусной инфекции показала необходимость строительства нового здания. У нас есть необходимая земля, земельный участок выделен. Ориентировочная строительная мощность - 150 коек и проектно-сметная стоимость 3 млрд руб. Новые условия – это не только комфорт для пациентов, это и сильный мотивирующий фактор для персонала. Поэтому необходима новая больница, чтобы были соответствующие условия в соответствии с новыми современными порядками и стандартами, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Главврач «инфекционки» в Бурятии отреагировала на обещание Путина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Павел Шубин спасал людей в горах после авиакатастрофы
Жители Иркутской области не против переноса столицы России из центра за Урал
Новая больница обойдётся в три миллиарда рублей
Бизнес и высшая школа решают актуальную проблему
Недавний визит президента Монголии в России изменил статус бурятского погранперехода
Запечатлеть животных в период гона большая удача
Система теплоснабжения в городе поэтапно выходит на штатные параметры
Скульптуры отправятся в школу
Сегодня в Бурятии проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В Улан-Удэ начали формировать списки домов для перерасчёта за отопление
Последствия ЧП на ТЭЦ-1 разрешают всеми силами
Состоялся восьмой по счёту масштабный рейд
Решение принято для экономии электроэнергии
Сумму затрат на ремонт на ТЭЦ-1 ещё не считали
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как бежит вода из трубы