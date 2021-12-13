Изображения получились довольно неплохими
В Бурятии ФГБУ «Заповедное Подлеморье» попросило нейросеть ruDALL-E Malevich сгенерировать портреты животных – символов особо охраняемых природных территорий республики: соболя, нерпы и реликтовой рыбы даватчана (подвид арктического гольца).
По словам пресс-службы «Заповедное Подлеморье», получилось довольно неплохо. А про даватчана нейросеть даже знает «что-то большее».
Кроме этих животных, ruDALL-E Malevich также предложила нарисовать лису, медведя и омуля.
Нейросеть нарисовала для ООПТ Бурятии соболя и нерпу
Общество, Фото:
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Изображения получились довольно неплохими
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