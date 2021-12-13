Писательница из Забайкалья стала лауреатом премии Арсеньева

Нина Коледнева победила в номинации «Проза для детей»



Забайкальская писательница Нина Коледнева с произведением «Золотая нить» стала лауреатом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей». Торжественная церемония награждения состоялась 10 декабря в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве».



Победителя в номинации «Проза для детей» объявил сценарист, писатель, кандидат филологических наук, председатель жюри премии Андрей Герасимов.



Каждый из авторов лучших работ получил по 500 тысяч рублей. Также награду получили не только победители номинаций премии, на церемонии вручили специальные призы за вклад в развитие Дальнего Востока и развитие современной культуры Дальнего Востока.



Напомним, что общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена в 2019 году. За время существования премии отмечены два писателя из Забайкалья. В шорт-лист конкурса были включены книги Ирины Бариновой и Елены Чубенко, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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