В Бурятии ушёл из жизни 95-летний ветеран войны

На 96-м году ушёл из жизни житель Бурятии, ветеран Великой Отечественной войны Маланов Базар Балдуевич, сообщили в группе «Курумкан-инфо. 24/7».
Базар Балдуевич родился 10 февраля 1926 года в улусе Арал.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова «За победу над Японией», «Ветеран труда», имеет 24 почётные грамоты от правления и парткома.
До войны работал молотобойщиком. В 1942 году - подрядчик. На лошадях возил грузы золотодобытчикам Ципикана из посёлка Усть-Баргузин.
В 1943 году Базар Балдуевич получил повестку. Служил на Восточном фронте, на Китайской границе. Пехотинец отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. После её расформирования служил в Хара-Нуре в миномётном полку.
Вернувшись домой, работал шофёром в селе Могойто. С 1953 года стал работать в родном колхозе имени Ленина, а вскоре женился. Вместе с супругой Цыбжид Бадмаевной воспитали 12 детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Базара Балдуевича поздравляли с 95-летием. Юбиляру вручили письма и подарки президента Владимира Путина и главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.