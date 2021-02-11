В Улан-Удэ ветеран войны отметил 95-летие

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

10 февраля поздравления с юбилеем принимал Базар Маланов



Житель Бурятии и ветеран Великой Отечественной войны Базар Балдуевич Маланов отметил юбилейный 95-й день рождения. Юбиляру вручили письма и подарки президента Российской Федерации Владимира Путина и главы республики Алексея Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату.



Базар Маланов родился 10 февраля 1926 года в улусе Арал в семье скотовода Балду Морхоевича и Бундир Абидуевны Малановых. Окончил местную начальную школу и до войны работал молотобойщиком. В 1942 году стал подрядчиком, на лошадях возил грузы золотодобытчикам Ципикана из посёлка Усть-Баргузин.



В 1943 году Базара Балдуевича призвали в армию. Он служил на Восточном фронте, на границе с Китаем в пехоте отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. После её расформирования служил в Хара-Нуре в миномётном полку. В апреле 1945 года окончил Забайкальское военное училище специальным набором. После подготовки в штурмовой группе попал в китайский город Хайлар. Вся дивизия пешим маршем проходила 70 км в сутки. На Родину вернулись отдельными партиями.



В 1946 году Базар Маланов поступил в автошколу, затем в 1948 году служил в Даурии шофёром, первым наводчиком 37 мм МЗЭ. В апреле 1950 года он демобилизовался и стал водителем в селе Могойто. С 1953 года стал работать в родном колхозе. Здесь женился и вместе с Сэбжэд Бадмаевной воспитали 12 детей.



Базар Балдуевич награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями и почётными грамотами, имеет звание «Ветеран труда».



Несмотря на солидный возраст Базар Балдуевич до сих пор лёгок на подъем, всегда в гуще последних новостей и событий, помогает и поддерживает мудрыми советами молодых. Сейчас он проживает в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

