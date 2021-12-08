Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
Известная спортсменка из Бурятии, член сборной России по боксу Людмила Воронцова выставила на продажу своё стадо барашек. Такой живой подарок достался от фермеров Джидинского района за серебряную медаль чемпионате мира по боксу-2019.
По словам спортсменки, она готова отдать свой скот за деньги «в любом виде и количестве». По цене можно будет договориться, поделилась Людмила.
- Как многие из вас знают, я родом из Джиды. За чемпионат мира фермеры района подарили мне стадо баранов, которые были выращены в степях моего родного края! Хочу продать их под заказ в любом виде и количестве. Цена договорная, – написала Воронцова на своей странице в соцсети.
Один из подписчиков Людмилы, возможно, в шутку уже попросил завернуть одного барана и отправить самолётом в Краснодар.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2019, который проходил в Улан-Удэ. В финале она уступила филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений. К слову, федерация бокса России наградила Людмилу Воронцу наравне с победителями: она получила автомобиль и пять миллионов рублей.
Отобралась Людмила на Олимпийские игры в Токио, где, к сожалению, не смогла завоевать медаль. Впрочем, спортсменка пообещала: «Я не опускаю руки, буду работать ещё больше. Я сделаю всё, чтобы это золото привезти».
В начале декабря на чемпионате России по боксу который прошёл в Челябинске, Людмила завоевала серебряную медаль. В финале она уступила Дарье Абрамовой из Тулы.
Спортсменка из Бурятии продаёт своих «чемпионских» баранов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Адисе Гармаевой, ставшей известной в один миг, помогали всем миром
Ёлка будет самой высокой в Заиграевском районе
Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд
Заболеваемость держится на одном уровне
Родители детей не стали обращаться в больницы
В дело вмешалась прокуратура
Ремонт выполняли в домах на улицах Гвардейская и Коллективная
На приёме будут рассмотрены вопросы нарушений трудовых прав
Мужчина два дня рассчитывался ею в магазинах
По итогам турнира будет сформирована сборная региона
Мероприятие призвано содействовать трудоустройству выпускников и помочь работодателям с кадрами
По южной половине республики ожидается плюсовая температура
Общество, 07.12.2021
Городские артисты поздравят врачей и пациентов