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Жителей Бурятии призывают активнее вакцинироваться в выходные

Жителей Бурятии призывают активнее вакцинироваться в выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В субботу и воскресенье пункты вакцинации работают, но людей там меньше обычного

С призывом активнее вакцинироваться в выходные дни выступила заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.

- Темпы вакцинации чуть выше в середине рабочей недели. Затем они закономерно снижаются, - пояснила она.

Несмотря на то, что вакцинироваться в поликлиниках можно все семь дней в неделю, в выходные жители Бурятии предпочитают не ставить уколы.

- В выходные дни мы вакцинируем примерно тысячу человек в день, а в середине рабочей недели порядка семи тысяч человек, - уточнила Наталья Логина.

На сегодняшний день использовано более 80% вакцины, которую поставляли в Бурятию, но запасов достаточно. В пунктах вакцинации есть все виды вакцин.

- Вакцинация – это важная и уже доказанная эффективная мера для снижения, в первую очередь, смертности от коронавируса, - заключила Наталья Логина.

Как сообщал «Байкал-Daily», вакцинация значительно снизила тяжесть ковида и число госпитализированных пациентов в Бурятии.
вакцинация коронавирус профилактика

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