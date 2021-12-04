Запланированный не сегодня рейс не состоялся
На сегодня, 4 декабря, был запланирован первый рейс из Улан-Удэ в Монголию. Однако он не состоялся. По словам директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева подписаны ещё не все документы. Видео на эту тему он опубликовал на своей странице в соцсети.
- К сожалению, у нас сегодня не состоялся рей «Улан-Удэ – Улан-Батор». Это произошло по объективным причинам. Несмотря на то, что решение о рейсе принято, некоторые документы до конца, скажем там, не доработаны. Для нашего аэропорта это важный рейс, мы очень сильно переживаем и делаем всё возможное, - сказал Дмитрий Гармаев.
Он отметил, что рейс не отменён, а перенесён на 7 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией «Хунну Эйр» (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным,
Первый рейс из Улан-Удэ в Монголию отложили до вторника
Общество, Фото:
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