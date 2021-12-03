В дело вмешалась прокуратура
Муниципальные служащие органов местного самоуправления Окинского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.
Прокурорская проверка выявила нарушения при предоставлении служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Установлено, что в отдельных справках имеются факты неполного указания сведений о банковских счетах, занижения полученных доходов, неотражения недвижимого имущества.
Главам муниципальных образований «Окинский район», «Бурунгольское», «Орликское», «Саянское», «Сойотское» внесены представления, в результате 18 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии районные чиновники скрыли сведения о доходах
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