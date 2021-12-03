В Бурятии районные чиновники скрыли сведения о доходах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Муниципальные служащие органов местного самоуправления Окинского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.



Прокурорская проверка выявила нарушения при предоставлении служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Установлено, что в отдельных справках имеются факты неполного указания сведений о банковских счетах, занижения полученных доходов, неотражения недвижимого имущества.



Главам муниципальных образований «Окинский район», «Бурунгольское», «Орликское», «Саянское», «Сойотское» внесены представления, в результате 18 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

