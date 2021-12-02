 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников

В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед этим необходимо провести биологическую экспертизы проб земли

В Улан-Удэ предложили рассмотреть возможность захоронения умерших в уже имеющихся могилах их родственников. Инициатива обусловлена нехваткой мест на кладбищах.

- Сейчас большая проблема с территорией. Практически все кладбища закрыты. Там производится захоронение только возле близких родственников, - рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.

Она отметила, что можно производить повторные захоронения в родственные могилы.

- Для этого необходимо проведение биологической экспертизы проб земли. Чтобы можно было повторно хоронить, нужно знать срок минерализации, для этого нужна экспертиза, - пояснила Галина Тарабрина.

Директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина пояснила, что всё это даст возможность минимизировать затраты на строительство новых кладбищ.

В целом доходы похоронного дела в Улан-Удэ с 2020 года увеличились примерно на 40%.

Отметим, возможность захоронения нескольких людей на одном и том же могильном участке разрешена законодательством. Речь идёт только о близких родственниках: родители и дети (в том числе приёмные), бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры (в том числе единокровные и единоутробные), дяди, тёти и племянники.

Минимальным сроком между подзахоронением гроба с телом является 15 лет. Такой срок установлен в связи с санитарными нормами, которые, в свою очередь, основываются на научных знаниях о процессах разложения тел. Дело в том, что после смерти ткани организма под воздействием ферментов начинают постепенно разлагаться (это процесс известен как минерализация человеческого тела). 15 лет – этот тот срок, за который, согласно имеющимся данным, для человеческого тела завершается процедура минерализации. Число это, однако, не абсолютно точное: очевидно, что в каждом конкретном случае точные сроки минерализации человеческого тела будут зависеть и от особенностей организма, и от климатических условий, и от характеристик почвы и т.д. Соответственно, при несвоевременном вскрытии могилы всегда есть некий риск того, что из неё начнут распространяться патогенные микроорганизмы, находящиеся в почве и минерализующихся тканях. Как следствие, в разных регионах санитарные требования к перерывам между захоронениями будут разными, поскольку климатические условия и состав грунта на разных территориях отличаются.


кладбища

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушёл из жизни учёный-геолог с мировым именем
В Бурятии ушёл из жизни учёный-геолог с мировым именем
Общество, 02.12.2021
Скончался бывший директор Геологического института СО РАН Анатолий Миронов
Лама из Бурятии читает молебны онлайн
Лама из Бурятии читает молебны онлайн
Общество, 02.12.2021
Лобсан лама из дацана «Бурхан баабай» проводит хуралы в социальной сети
В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников
В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников
Общество, 02.12.2021
Перед этим необходимо провести биологическую экспертизы проб земли
Школьные стадионы станут доступны для всех улан-удэнцев
Школьные стадионы станут доступны для всех улан-удэнцев
Общество, 02.12.2021
Соответствующее поручение дал мэр города
Улан-удэнцев разыграли жестоким пранком
Улан-удэнцев разыграли жестоким пранком
Общество, 02.12.2021
Шутку про выброшенного из автобуса «ребёнка» одобрили далеко не все
В Бурятии дети сделали кормушки из тыквы
В Бурятии дети сделали кормушки из тыквы
Общество, 02.12.2021
Родители и дети проявили фантазию
Самые опасные места для проезда по льду назвали в Улан-Удэ
Самые опасные места для проезда по льду назвали в Улан-Удэ
Общество, 02.12.2021
Водители часто рискуют жизнью, желая сократить путь
В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения о штамме «омикрон»
В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения о штамме «омикрон»
Общество, 02.12.2021
Появились ответы на семь самых важных вопросов о новом штамме COVID-19
Нацпарк в Бурятии получил четыре автомобиля Niva Travel
Нацпарк в Бурятии получил четыре автомобиля Niva Travel
Общество, 02.12.2021
Автомобили помогут инспекторам добираться в самые отдалённые уголки нацпарка
«Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ
«Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ
Общество, 02.12.2021
Группу некоторые зрители называют русскими Coldplay
В Забайкалье 42 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
В Забайкалье 42 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Общество, 02.12.2021
Общее число случаев заражений превысило отметку в 88,6 тысяч
Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом
Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом
Общество, 02.12.2021
Получить вычет можно не только за себя, но и за детей
Работникам больницы в Бурятии не выплачивали «стимулирующие»
Работникам больницы в Бурятии не выплачивали «стимулирующие»
Общество, 02.12.2021
В дело вмешалась транспортная прокуратура
В Улан-Удэ отреагировали на жалобы о стаях собак на Восточном
В Улан-Удэ отреагировали на жалобы о стаях собак на Восточном
Общество, 02.12.2021
Местные жители рассказывают, что круглосуточно слышат «бесконечный лай»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^