В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников

Перед этим необходимо провести биологическую экспертизы проб земли



В Улан-Удэ предложили рассмотреть возможность захоронения умерших в уже имеющихся могилах их родственников. Инициатива обусловлена нехваткой мест на кладбищах.



- Сейчас большая проблема с территорией. Практически все кладбища закрыты. Там производится захоронение только возле близких родственников, - рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



Она отметила, что можно производить повторные захоронения в родственные могилы.



- Для этого необходимо проведение биологической экспертизы проб земли. Чтобы можно было повторно хоронить, нужно знать срок минерализации, для этого нужна экспертиза, - пояснила Галина Тарабрина.



Директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина пояснила, что всё это даст возможность минимизировать затраты на строительство новых кладбищ.



В целом доходы похоронного дела в Улан-Удэ с 2020 года увеличились примерно на 40%.



Отметим, возможность захоронения нескольких людей на одном и том же могильном участке разрешена законодательством. Речь идёт только о близких родственниках: родители и дети (в том числе приёмные), бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры (в том числе единокровные и единоутробные), дяди, тёти и племянники.



Минимальным сроком между подзахоронением гроба с телом является 15 лет. Такой срок установлен в связи с санитарными нормами, которые, в свою очередь, основываются на научных знаниях о процессах разложения тел. Дело в том, что после смерти ткани организма под воздействием ферментов начинают постепенно разлагаться (это процесс известен как минерализация человеческого тела). 15 лет – этот тот срок, за который, согласно имеющимся данным, для человеческого тела завершается процедура минерализации. Число это, однако, не абсолютно точное: очевидно, что в каждом конкретном случае точные сроки минерализации человеческого тела будут зависеть и от особенностей организма, и от климатических условий, и от характеристик почвы и т.д. Соответственно, при несвоевременном вскрытии могилы всегда есть некий риск того, что из неё начнут распространяться патогенные микроорганизмы, находящиеся в почве и минерализующихся тканях. Как следствие, в разных регионах санитарные требования к перерывам между захоронениями будут разными, поскольку климатические условия и состав грунта на разных территориях отличаются.





