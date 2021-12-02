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Школьные стадионы станут доступны для всех улан-удэнцев

Школьные стадионы станут доступны для всех улан-удэнцев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Соответствующее поручение дал мэр города

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение комитету по образованию проконтролировать доступность для горожан новых физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных при школах Улан-Удэ в рамках национального проекта «Демография». Речь об этом шла на заседании координационного совета по созданию профилактической среды и формированию здорового образа жизни с участием главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Еттой Доржиевой.

Всего за два последних года в столице Бурятии построено 27 новых спортивных объекта.

- Мы сегодня живём в очень непростое время, время пандемии, поэтому вопрос укрепления общественного здоровья, как никогда сейчас важен для нас. На сегодня наша основная задача – это борьба с распространением коронавирусной инфекцией, и в приоритете для нас по-прежнему остается создание условий для формирования здорового образа жизни. Поэтому все наши спортивные объекты, в том числе новые физкультурно-оздоровительные комплексы и стадионы доступны для горожан. Разумеется, в свободное от уроков время. Прошу комитет по образованию проконтролировать данный вопрос, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова рассказала о реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Улан-Удэ. Были созданы различные проекты для привлечения людей к физической активности. К примеру, городской проект «Парки города – здоровье для людей», реализуемый с 2016 года, позволяет горожанам бесплатно заниматься физической активностью летом. В него активно вовлекаются дети, люди старшего поколения, лица с ограниченными возможностями здоровья. За летний сезон сертифицированные инструкторы провели около 250 занятий по утренней физической гимнастике, скандинавской ходьбе, дыхательной гимнастке Цигун, гимнастике ушу, танцевальный фитнес и др.

Также в городе работает 74 инструктора по спорту. На закреплённых микрорайонах инструкторы проводят для горожан занятия по мини-футболу, баскетболу, волейболу, фитнес-аэробике, фигурному катанию, городкам, мини-хоккею, настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам. За два года занятия с дворовыми инструкторами посетили более 42 тысяч горожан, из которых 39 тысяч – дети и подростки.

- Эти проекты реализуются для того, чтобы призвать горожан задуматься о своем здоровье, избавиться от вредных привычек и увеличивать активность как молодежи, так и пенсионеров. Если школы, детские сады, ссузы и вузы могут проводить эту работу в стенах своих заведений, то для неработающих и маломобильных граждан мы обязаны организовывать эти проекты. И, несмотря на то, что в этом году мы работали в условиях ограничений, все-таки уровень занимающихся физической активностью вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составил 49,5 процентов, - отметила Светлана Трифонова.

По итогам совещания принято решение продолжить работу с Центром общественного здоровья и медпрофилактики по пропаганде здорового образа жизни, а также предложено внедрить корпоративные программы «здоровье на рабочем месте» в подведомственных учреждениях администрации Улан-Удэ и других организациях.


стадион спорт

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