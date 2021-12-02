Житель Бурятии нашёл 200 тысяч, чтобы не расставаться с грузовиком

Отец «забыл» про алименты



Не желая расставаться с грузовиком Shacman, житель Бурятии срочно нашёл 200 тысяч рублей для погашения задолженности по алиментам.



При разводе с супругой суд обязал мужчину к выплатам алиментов на содержание сына и дочери в размере 33% от всех видов заработка. Однако нерадивый отец платил мало и редко, а в прошлом году выплаты по алиментам и вовсе прекратились. В результате образовалась задолженность.



- Проверив имущественное положение должника, судебный пристав-исполнитель установил наличие транспортного средства у родителя. Во время выхода по месту жительства отцу ребенка было предложено предоставить автомобиль для наложения ареста. Однако должник предпочёл в кратчайшие сроки оплатить долг, - сообщила начальник Заиграевского районного отделения УФССП России по Бурятии.



В дальнейшем периодические выплаты по алиментам будут производиться из доходов отца. Однако, если выплаты по алиментам вновь прекратятся, это станет основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса «Неуплата средств на содержание детей», сообщили в УФССП.







