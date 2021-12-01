 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса

Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»

Лучшие журналисты России, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, получили награды XIII всероссийского конкурса «СМИротворец». В финал конкурса, собравшего 1350 участников из всех федеральных округов России, вышли 37 СМИ и блогов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

- Журнал «Бурятия многоликая» стал победителем (третье место) в Смиротворце-2021. Поздравляю всю нашу дружную команду ИД Экос, Дом дружбы народов Бурятии и Комнац со всероссийским признанием байкальского диалога культур, - поделилась председатель Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» Сажида Баталова.

Награды победителям вручали члены жюри во главе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

– Конкурс развивается, растет, становится лучше, он пошёл в социальные сети и блогосферу. Мы чувствуем веяние времени и стараемся от него не отставать, – сказал, открывая церемонию награждения, председатель жюри «СМИротворец-2021» Игорь Баринов.

В 2021 году в категории «Федеральные и региональные СМИ» победителями стали 14 СМИ. В номинации «Печать»: I место получила газета «Наш Красноярский край» из Красноярска. На втором – «Московский комсомолец в Крыму», город Симферополь. А на третьем – журнал «Бурятия многоликая» из Улан-Удэ.
журнал СМИ конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
Общество, 01.12.2021
Местные жители сняли неработающую водоколонку на видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
Общество, 01.12.2021
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Общество, 01.12.2021
Билеты на яркое зрелище раскупили уже в сентябре
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Общество, 01.12.2021
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
Общество, 01.12.2021
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов
Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
Общество, 01.12.2021
Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»
В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Общество, 01.12.2021
Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи
Обезьянке Оскару из Иркутской зоогалереи исполнился месяц
Обезьянке Оскару из Иркутской зоогалереи исполнился месяц
Общество, 01.12.2021
Его мама Алиса оказалась очень заботливой
Гончар из Бурятии стала призёром международного конкурса в Англии
Гончар из Бурятии стала призёром международного конкурса в Англии
Общество, 01.12.2021
Награду завоевала Лариса Мясищева, бывший работник УФСИН
В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
Общество, 01.12.2021
Желающих сдать кровь будут принимать до обеда
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса
Общество, 01.12.2021
До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре
Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны
Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны
Общество, 01.12.2021
Почтальоны были выбраны, так как им, как правило, доверяют пожилые люди
В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
Общество, 01.12.2021
В планах – залить ещё восемь
В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр
В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр
Общество, 01.12.2021
Министерство спорта республики подарило его спортсменам Еравны  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^