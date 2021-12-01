Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»
Лучшие журналисты России, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, получили награды XIII всероссийского конкурса «СМИротворец». В финал конкурса, собравшего 1350 участников из всех федеральных округов России, вышли 37 СМИ и блогов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
- Журнал «Бурятия многоликая» стал победителем (третье место) в Смиротворце-2021. Поздравляю всю нашу дружную команду ИД Экос, Дом дружбы народов Бурятии и Комнац со всероссийским признанием байкальского диалога культур, - поделилась председатель Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» Сажида Баталова.
Награды победителям вручали члены жюри во главе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
– Конкурс развивается, растет, становится лучше, он пошёл в социальные сети и блогосферу. Мы чувствуем веяние времени и стараемся от него не отставать, – сказал, открывая церемонию награждения, председатель жюри «СМИротворец-2021» Игорь Баринов.
В 2021 году в категории «Федеральные и региональные СМИ» победителями стали 14 СМИ. В номинации «Печать»: I место получила газета «Наш Красноярский край» из Красноярска. На втором – «Московский комсомолец в Крыму», город Симферополь. А на третьем – журнал «Бурятия многоликая» из Улан-Удэ.
Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
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Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»
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