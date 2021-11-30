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В Бурятии школьникам рассказали о правилах выживания при захвате в заложники

В Бурятии школьникам рассказали о правилах выживания при захвате в заложники
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Росгвардейцы провели урок безопасности

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии рассказали школьникам средней школы № 5 в гороле Закаменск о противодействии терроризму и экстремизму. Профилактический урок росгвардейцы провели совместно с полицейскими.

Росгвардейцы рассказали ребятам об антитеррористической деятельности войск национальной гвардии.

Ученикам напомнили о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы в общественных местах. Также сотрудники вневедомственной охраны рассказали, как надо вести себя в случае захвата в заложники и как действовать при обнаружении подозрительных предметов.

- Главная цель подобных мероприятий – обучить детей правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их бдительности и осторожности, - пояснил начальник отделения вневедомственной охраны по Закаменскому району майор полиции Александр Борисов.

Сотрудники Росгвардии и МВД напомнили школьниками об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

- Телефонное хулиганство может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности. Выезжая на ложные вызовы, экстренные службы могут не успеть туда, где действительно требуется помощь, - напомнили детям.

Для учителей школы технического персонала был проведён инструктаж.



Росгвардия школьники

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