В Бурятии школьникам рассказали о правилах выживания при захвате в заложники

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Росгвардейцы провели урок безопасности



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии рассказали школьникам средней школы № 5 в гороле Закаменск о противодействии терроризму и экстремизму. Профилактический урок росгвардейцы провели совместно с полицейскими.



Росгвардейцы рассказали ребятам об антитеррористической деятельности войск национальной гвардии.



Ученикам напомнили о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы в общественных местах. Также сотрудники вневедомственной охраны рассказали, как надо вести себя в случае захвата в заложники и как действовать при обнаружении подозрительных предметов.



- Главная цель подобных мероприятий – обучить детей правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их бдительности и осторожности, - пояснил начальник отделения вневедомственной охраны по Закаменскому району майор полиции Александр Борисов.



Сотрудники Росгвардии и МВД напомнили школьниками об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.



- Телефонное хулиганство может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности. Выезжая на ложные вызовы, экстренные службы могут не успеть туда, где действительно требуется помощь, - напомнили детям.



Для учителей школы технического персонала был проведён инструктаж.







