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В Улан-Удэ начинается хоккейный сезон

В Улан-Удэ начинается хоккейный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартует турнир любительских команд Бурятии старше 40 лет

1 декабря в Бурятии стартует региональный этап XI-го всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» сезон 2021/2022 гг. В соревнованиях примут участие команды «Сарма», «Онохой», «Союз», «Дорожник», «Ирбис», «Боевое братство».

Торжественное открытие состоится 4 декабря в 10:00 на ледовой арене «IceМетр». Специальным гостем мероприятия станет российский хоккеист, вратарь, мастер спорта России международного класса Ильдар Мухометов. Об этом сообщает пресс-служба ледовой арены.

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