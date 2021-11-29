Коллектив из Зуткулея стал призёром «Этно-Эрато»
27 ноября в Москве прошёл конкурсный день юбилейного XX-го Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Агинский Бурятский округ представлял театр моды «Морин эрдэни» из села Зуткулей Дульдургинского района (руководитель – Дарима Жалсанова) с новой коллекцией из овечьей шерсти «Сияние Чинтамани».
Зуткулейский коллектив завоевал третье место в номинации «Ретро национального костюма» и 28 ноября выступил в гала-концерте победителей в Большом зале правительства Москвы. Там же прошла торжественная церемония награждения.
В конкурсе приняло участие 110 коллекций из разных регионов России и из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Напомним, что в конкурсе принял участие известный бурятский дизайнер.
Агинский театр моды наградили на конкурсе в Москве
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