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Агинский театр моды наградили на конкурсе в Москве

Агинский театр моды наградили на конкурсе в Москве
Общество,  Фото:пресс-служба ЦРБК Забайкальского края
Коллектив из Зуткулея стал призёром «Этно-Эрато»

27 ноября в Москве прошёл конкурсный день юбилейного XX-го Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Агинский Бурятский округ представлял театр моды «Морин эрдэни» из села Зуткулей Дульдургинского района (руководитель – Дарима Жалсанова) с новой коллекцией из овечьей шерсти «Сияние Чинтамани».

Зуткулейский коллектив завоевал третье место в номинации «Ретро национального костюма» и 28 ноября выступил в гала-концерте победителей в Большом зале правительства Москвы. Там же прошла торжественная церемония награждения.

В конкурсе приняло участие 110 коллекций из разных регионов России и из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

Напомним, что в конкурсе принял участие известный бурятский дизайнер.
Агинский Бурятский округ конкурс мода

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