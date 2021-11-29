Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»
Известный бурятский дизайнер Игорь Сарапулов принял участие в конкурсе высокой моды «Этно Эрато» в Москве. Он был награжден дипломом от московского правительства, сообщило полпредство Бурятии в Москве.
Дизайнер поблагодарил в социальной сети за поддержку выходцев республики, которые сейчас живут в столице России.
Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии. В этом году он стал юбилейным. Особенности «Этно-Эрато» - это привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств.
В ХХ Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно Эрато» участвовали художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран.
В восьми номинациях было представлено около ста коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит.
Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Общество, Фото:
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