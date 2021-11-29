 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды

Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Общество,  Фото:страница Игоря Сарапулова
Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»

Известный бурятский дизайнер Игорь Сарапулов принял участие в конкурсе высокой моды «Этно Эрато» в Москве. Он был награжден дипломом от московского правительства, сообщило полпредство Бурятии в Москве.

Дизайнер поблагодарил в социальной сети за поддержку выходцев республики, которые сейчас живут в столице России.

Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии. В этом году он стал юбилейным. Особенности «Этно-Эрато» - это привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств.

В ХХ Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно Эрато» участвовали художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран.

В восьми номинациях было представлено около ста коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит.


дизайнер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бывший глава Бурятской митрополии скучает по сибирским морозам
Бывший глава Бурятской митрополии скучает по сибирским морозам
Общество, 29.11.2021
Митрополит Савватий Антонов с любовью вспоминает Бурятию
Жительница Бурятии, чей дом рушится, обратилась к Путину
Жительница Бурятии, чей дом рушится, обратилась к Путину
Общество, 29.11.2021
Женщина страдает от последствий летнего подтопления
Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды
Общество, 29.11.2021
Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»
В Монголии открылся 49-й центр русского языка
В Монголии открылся 49-й центр русского языка
Общество, 29.11.2021
Недалеко от границы с Россией активно изучают русский язык
В Бурятии школьника, спасшего мальчика из полыньи, наградили телефоном
В Бурятии школьника, спасшего мальчика из полыньи, наградили телефоном
Общество, 29.11.2021
Глава Селенгинского района вручил ценный подарок юному герою за спасение ребёнка
В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни
В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни
Общество, 29.11.2021
Шагдар Мункуев оттолкнул молодого человека и принял удар на себя
Праздник тысячи лампад начался в Бурятии
Праздник тысячи лампад начался в Бурятии
Общество, 29.11.2021
В дацанах республики начался большой молебен Зула хурал
В новой поликлинике в Тарбагатае завершают внутреннюю отделку
В новой поликлинике в Тарбагатае завершают внутреннюю отделку
Общество, 29.11.2021
Новое большое здание состоит из трёх блоков
В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек
В Улан-Удэ проверили строительство двух проблемных новостроек
Общество, 29.11.2021
Дома достраивают за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков
За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии
За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии
Общество, 29.11.2021
Общее число случаев заражения превысило отметку в 69,5 тысяч
В районе Бурятии котельные не запаслись топливом
В районе Бурятии котельные не запаслись топливом
Общество, 29.11.2021
Вопрос решался в судебном порядке 
В Бурятии обсудили антикоррупционные стандарты госслужащего
В Бурятии обсудили антикоррупционные стандарты госслужащего
Общество, 29.11.2021
Совещание состоялось на минувшей неделе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^