Дизайнер из Бурятии принял участие в евразийском конкурсе высокой моды

Общество, Фото: страница Игоря Сарапулова

Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»



Известный бурятский дизайнер Игорь Сарапулов принял участие в конкурсе высокой моды «Этно Эрато» в Москве. Он был награжден дипломом от московского правительства, сообщило полпредство Бурятии в Москве.



Дизайнер поблагодарил в социальной сети за поддержку выходцев республики, которые сейчас живут в столице России.



Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии. В этом году он стал юбилейным. Особенности «Этно-Эрато» - это привлечение молодых художников-модельеров, дизайнеров, студентов, членов национально-культурных автономий, общественных объединений, студенческих сообществ, землячеств.



В ХХ Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно Эрато» участвовали художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран.



В восьми номинациях было представлено около ста коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит.





