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В Бурятии за сутки выявили ещё 236 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки выявили ещё 236 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались семь пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 28 ноября зарегистрировано 69313 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (32221) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявлено 236 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 191 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 28 ноября, число контактных лиц – 14354 человека.

По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 62429 человек, в том числе за сутки 332 жителя.

В стационарах региона получают лечение 1230 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 86 пациентов (из них старше 65 – 56), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 68.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1551 койка: занято – 1230, свободно – 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3486 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2168 человек, в том числе за сутки 7 пациентов (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 6 чел.).
коронавирус

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