В Улан-Удэ дядя добивается опеки над шестью осиротевшими племянниками

Супруги поехали в Уссурийск, чтобы обменять свою машину на другую, более вместительную. Брат покойного рассказывает, что 10 сентября с ними ещё была связь, а уже на следующий день всё оборвалось. 11 сентября мужчине позвонили из полиции и пригласили на опознание в город Шимановск Амурской области.







- Тела вообще невозможно было опознать. Я почувствовал брата запах родного, - пытаясь сдержать слёзы рассказывает мужчина. – Я нашёл номер телефона водителя фуры и поговорил с ним. Он так отвечал: «Я еду со средней крейсерской скоростью в 100 км/ч., идёт проливной дождь. Дворники у меня на третьем положении работают, не справляются даже. Вижу, что встречная машина, видимо, поскользнулась на луже и боком залетела под фуру». Он рассказывает, что это всё было мгновенно: «Я даже не успел среагировать». Обе машины оказались в кювете. Потом он рассказывает: «Вышел из машины, смотрю и вижу, что там тело уже без головы. Потом, когда отодвинули машины, я увидел, что там ещё один человек – пассажир». Это был мой брат. За рулём находилась супруга.







В начале сентября в Амурской области в жуткой аварии погибли супруги из Бурятии. Смертельное ДТП оставило сиротами шестерых детей. 25 ноября в эфире НТВ вышел очередной выпуск программы «За гранью» (16+). В студии брат погибшего мужчины рассказал подробности того дня.Тела погибших мужчина доставлял в Улан-Удэ двое суток. В транспортировке ему помогли друзья семьи.В одну секунду шестеро детей остались без родителей. Все они несовершеннолетние. Трое ещё даже не пошли в школу.- Старшей девочке 15 лет, в десятом классе учится. Потом идёт мальчик, ему 14 лет, он в девятом классе. Дальше третьеклассник. Двойняшки, им по пять лет, недавно только исполнилось. Самой маленькой два года. У меня у самого недавно родился ребёнок. Он ещё маленький, грудничок, ему три месяца всего, - рассказывает брат покойного мужчины.Сейчас дети находятся под временной опекой дяди. Однако, чтобы оформить постоянную опеку, есть множество трудностей.Во-первых, у семьи сейчас трудное финансовое положение. Мужчина был вынужден уйти с работы и забросить свою подработку – он таксовал по вечерам. Семья живёт на 60 тысяч рублей, которые выплачивает государство. Этих денег хватает только на еду.Во-вторых, остро стоит вопрос жилья. У погибших супругов не было своей квартиры, и они жили в «однушке» бабушки.Сейчас младшие дети продолжают жить с бабушкой. Старшие переехали к дяде, они ночуют в гостиной двухкомнатной квартиры.Чтобы улучшить условия, в планах опекуна продать эти две квартиры и взять вариант получше.И самое главное, из-за чего мужчине могут отказать в постоянном опекунстве, - это его условная судимость, которая была ещё в несовершеннолетнем возрасте.- Это было ещё в неосознанном возрасте, я был тогда несовершеннолетним. Это имело место быть, баловался, - пояснил мужчина.Эксперты, которые также находились в студии, отметили, что потенциальный опекун не производит впечатление уголовника.- Он производит впечатление ответственного, очень зрелого человека. Поэтому, я думаю, нужно простить ему и забыть это. Думать о том, каким мы видим сейчас этого человека, как он переживает, как он любит своих племянников, - высказалась актриса Елена Антипова.Прозвучала идея оформить всё опекунство на бабушку детей. Однако женщина уже пожилая, и в связи с этим у органов опеки могут возникнуть вопросы.- Руководство региона уже полностью знает всю эту ситуацию, ускоряет весь этот процесс для того, чтобы как можно быстрее можно было оформить документально. Со своей стороны, мы будем гарантировать то, что мы проследим, чтобы всё оформилось. Есть несколько социальных выплат, которые можно будет получать ежемесячно. Мы берём этот вопрос на контроль, - отметил приглашённый на передачу лидер Бурятского отделения ЛДПР Дмитрий Шишмарёв.Выяснилось, что при оформлении постоянной опеки, на счёт семьи будет поступать около 200 тысяч рублей ежемесячно.Сразу после записи программы создатели телешоу обратились с официальным запросом в министерство социальной защиты населения Бурятии. Начальник отдела опеки и попечительства Вера Брянская заверила, что осиротевшие дети останутся в семье. Однако поскольку сам мужчина был судим, детей, скорее всего, передадут бабушке.Также представители органов опеки побывали дома и у мужчины, и у бабушки, оценили условия, в которых живут дети. Они заключили, что никаких препятствий для оформления опекунства нет.- Семейные условия для детей созданы. Родственники создают, поддерживают детей. Дети визуально здоровые. Травма глубока, но дети ведут себя адекватно, каждый по своему возрасту, - заключила Вера Брянская.Сейчас с детьми работает психолог.