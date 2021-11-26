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В Улан-Удэ девятиэтажка стала «гетто»

В Улан-Удэ девятиэтажка стала «гетто»
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Тонкая шутка управляющей компании или креативного жильца взбудоражила собственников квартир

Объявление, появившееся на стене девятиэтажного дома на улице Приречная в Улан-Удэ, вызвало разноречивые высказывания жильцов этого здания. В нем сообщается, что дому присваивается звание «Гетто». То ли шутка управляющей компании, то ли крик души жильца, который в необычной форме указывает на недостатки в работе управляшки, остаётся только гадать.

Пост в инстаграме разместил популярный паблик «Весь Улан-Удэ». Он вызвал многочисленные комментарии пользователей этой социальной сети. Сам паблик озаглавил свой пост подписью «Какая дружелюбная управляющая компания».


Комментаторы высказали свои мнения:

- Нет услуг - нет оплат.
- Кто-то пошутил тонко!
- Специально кто-то нагнетает обстановку. Жильцам от имени управляющей компании...

Самым кардинальным стал следующий комментарий:

«Бумага для суда. Снимите и в прокуратуру, пусть управляшку поставят на место. Что еще за гетто? А управляет Гитлер? Или Мюллер?».

Вместе с тем, объявление выявляет имеющиеся проблемы управления домом. Во многих многоэтажных зданиях указанные недостатки присутствуют и не исправляются управляющей компанией. Между тем, коммунальные платежи растут, а жильцам остается писать подобные заявления.
многоквартирные дома

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