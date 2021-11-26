В Улан-Удэ девятиэтажка стала «гетто»

Пост в инстаграме разместил популярный паблик «Весь Улан-Удэ». Он вызвал многочисленные комментарии пользователей этой социальной сети. Сам паблик озаглавил свой пост подписью «Какая дружелюбная управляющая компания».







Объявление, появившееся на стене девятиэтажного дома на улице Приречная в Улан-Удэ, вызвало разноречивые высказывания жильцов этого здания. В нем сообщается, что дому присваивается звание «Гетто». То ли шутка управляющей компании, то ли крик души жильца, который в необычной форме указывает на недостатки в работе управляшки, остаётся только гадать.Комментаторы высказали свои мнения:- Нет услуг - нет оплат.- Кто-то пошутил тонко!- Специально кто-то нагнетает обстановку. Жильцам от имени управляющей компании...Самым кардинальным стал следующий комментарий:«Бумага для суда. Снимите и в прокуратуру, пусть управляшку поставят на место. Что еще за гетто? А управляет Гитлер? Или Мюллер?».Вместе с тем, объявление выявляет имеющиеся проблемы управления домом. Во многих многоэтажных зданиях указанные недостатки присутствуют и не исправляются управляющей компанией. Между тем, коммунальные платежи растут, а жильцам остается писать подобные заявления.