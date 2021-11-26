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За сутки коронавирус унёс жизни восьми жителей Бурятии

За сутки коронавирус унёс жизни восьми жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На сегодня занято 80% ковидных коек

За последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 229 человек.

Заболеваемость в последнее время колеблется примерно на одном уровне, не делая резких рывков. Для сравнения, если вчера выявили 229 заражённых, позавчера был прирост в 231, до этого 227, 233, 235, 241 и т.д.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 68 846 случаев заражений COVID-19. Из них 47% (32 040) приходится на улан-удэнцев.

За всё время зафиксировано 61 672 выздоровевших от ковида. Накануне вылечились 388 человек.

Умерли за минувшие сутки восемь больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было шесть летальных исходов.

С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2154 жителей Бурятии.

В стационарах республики получают лечение 1225 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 14 больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации лежат 126 больных (+1 за сутки). Из них большинство (75 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 80 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1514 коек: занято – 1225, свободно 289 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,9%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят сейчас 3795 человек.

Число контактных лиц –14 761 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 381 220 человек. Повторную вакцинацию начали 47 864 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», утверждены единые формы документов о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе. Их можно получить как в электронном, так и в бумажном виде. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проработать вопрос оперативного получения необходимых документов пожилыми людьми.

В столице Бурятии мобильные группы продолжают проверку соблюдения санэпидрежима в торговых центрах, магазинах, организациях и на городском транспорте. Отдельные сотрудники торговых центров нарушают масочный режим, выявили проверяющие.

В Бурятии поддержали продление сертификата у переболевших COVID-19 с нынешних шести месяцев до года.

В Улан-Удэ стартовал прививочный челлендж.

В Кабанском районе Бурятии открыли мемориальную доску скончавшемуся от коронавируса врачу Павлу Душкину.


коронавирус профилактика

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