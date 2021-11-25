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В Бурятии «ковидные» документы выдают в новой форме

В Бурятии «ковидные» документы выдают в новой форме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии поручил помочь пенсионерам, чтобы они не стояли в очередях за документами

Министерство здравоохранения России утвердило единые формы документов о вакцинации против коронавируса, перенесённом заболевании или медотводе. Их можно получить как в электронном, так и в бумажном виде.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проработать вопрос оперативного получения необходимых документов пожилыми людьми.

- Прошу проработать вопрос, чтобы наши пожилые граждане смогли оперативно и без проблем получить все необходимые документы в бумажном виде. Молодому поколению, тем, кто с современными технологиями на «ты», не составляет проблем получить сертификат на портале «Госуслуги», они там автоматически формируются и их без проблем можно скачать на смартфон. Другое дело – пожилые люди. Надо им помочь, чтобы они ни в очередях не стояли, не думали, как получить эти документы, - отметил Алексей Цыденов.

С медиками уже провели методическую работу по оформлению новых видов медицинских документов.

- Необходимо отметить, что справка о вакцинации против коронавирусной инфекции будет выдаваться на бумажном носителе сразу в пункте вакцинации после введения первого компонента вакцины. Также стоит иметь ввиду, что все ранее выданные документы сохраняют свое действие на тот период, на который они выдавались, - сказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.

Как получить справку?

Справка о проведённых прививках против COVID-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации выдаётся всем гражданам на бумажном носителе в медицинской организации.

Так называемый «медицинский сертификат» формируется автоматически на сайте Госуслуг, если у гражданина имеется учётная запись. Сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее трёх календарных дней после дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации. Его граждане могут получить в бумажном виде в отделениях МФЦ после того, как работники центра заполнят заявление о предоставлении гражданину данной услуги.

Также утверждена форма сертификата о профилактических прививках против коронавируса, или медицинских противопоказаниях к вакцинации, или перенесённом заболевании.

Медицинская документация и сертификаты, сформированные посредством портала Госуслуг до вступления в силу приказа Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н, будут переоформлены в автоматическом режиме не позднее 1 февраля 2022 года.

QR-коды, сформированные на портале «Госуслуги» до вступления в силу вышеназванного приказа, действуют до окончания срока, на который они были выданы, и переоформлению не подлежат.


коронавирус профилактика

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