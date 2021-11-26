В Бурятии частные охранные предприятия повсеместно нарушали закон

В дело вмешалась прокуратура



За 2021 год в Бурятии прокурорами выявлено 70 нарушений закона, для их устранения внесено 25 актов реагирования. По результатам их рассмотрения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 13 лиц.



Прокурорского вмешательства потребовали факты нарушения частными охранными организациями положения о лицензировании, ненадлежащее обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, несоблюдение дополнительных условий осуществления частной охранной деятельности, предусмотренных законом.



При проверке охранных организаций прокурором Советского района Улан-Удэ выявлено неисполнение законодательства о необходимости ежегодного прохождения работниками медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей.



Прокурорами Октябрьского района Улан-Удэ, Кабанского района вскрыты факты несоблюдения порядка и сроков выплаты заработной платы работникам охранных организаций. По результатам рассмотрения представления прокурора Кабанского района двум работникам выплатили компенсацию за задержку заработной платы.



Неверное применение районных коэффициентов при начислении заработной платы установлено прокурором Муйского района.



Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

