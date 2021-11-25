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В Бурятии село незаконно оставили без ж/д переезда

В Бурятии село незаконно оставили без ж/д переезда
Общество,  Фото:pixabay.com
Решение было принято без технико-экономического обоснования

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению жителей села Мостовка Прибайкальского района.

- Установлено, что структурным подразделением ОАО «РЖД» на основании протокола заседания комиссии при главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения принято решение о закрытии железнодорожного переезда на 5575 км Восточно-Сибирской железной дороги, обеспечивающего транспортную доступность села Мостовка Прибайкальского района. Вместе с тем, решение принято без технико-экономического обоснования необходимости закрытия переезда и без получения положительных заключений органов власти, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Таким образом, решение владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта о закрытии железнодорожного переезда являлось незаконным, пришли к выводу в транспортной прокуратуре.

Транспортный прокурор внёс руководству Улан-Удэнской дистанции пути представление. Оно было удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Функционирование железнодорожного переезда возобновлено.


транспортная прокуратура

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