Решение было принято без технико-экономического обоснования
Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению жителей села Мостовка Прибайкальского района.
- Установлено, что структурным подразделением ОАО «РЖД» на основании протокола заседания комиссии при главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения принято решение о закрытии железнодорожного переезда на 5575 км Восточно-Сибирской железной дороги, обеспечивающего транспортную доступность села Мостовка Прибайкальского района. Вместе с тем, решение принято без технико-экономического обоснования необходимости закрытия переезда и без получения положительных заключений органов власти, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Таким образом, решение владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта о закрытии железнодорожного переезда являлось незаконным, пришли к выводу в транспортной прокуратуре.
Транспортный прокурор внёс руководству Улан-Удэнской дистанции пути представление. Оно было удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Функционирование железнодорожного переезда возобновлено.
В Бурятии село незаконно оставили без ж/д переезда
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