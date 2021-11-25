После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Министру здравоохранения было внесено два представления прокуратуры



По результатам рассмотрения двух прокурорских представлений, внесённых министру здравоохранения Бурятии, восстановлены права детей, страдающих заболеванием «сахарный диабет», на своевременное и в полном объёме бесплатное предоставление лекарственных средств, шприцев, средств диагностики. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Приняты меры к устранению очерёдности по оказанию высокотехнологичной помощи.



Закуплены необходимые лекарства и медицинские изделия, в текущем году ими обеспечено 293 ребёнка. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделены денежные средства.



Инсулиновые помпы установлены 20 детям. Организована выдача направлений детям, нуждающимся в её установке, в федеральные медицинские организации за пределами республики за счёт средств обязательного медицинского страхования.



Всего по представлениям прокуроров, внесённым главным врачам медицинских учреждений, 70 пациентов обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

