Министру здравоохранения было внесено два представления прокуратуры
По результатам рассмотрения двух прокурорских представлений, внесённых министру здравоохранения Бурятии, восстановлены права детей, страдающих заболеванием «сахарный диабет», на своевременное и в полном объёме бесплатное предоставление лекарственных средств, шприцев, средств диагностики. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Приняты меры к устранению очерёдности по оказанию высокотехнологичной помощи.
Закуплены необходимые лекарства и медицинские изделия, в текущем году ими обеспечено 293 ребёнка. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделены денежные средства.
Инсулиновые помпы установлены 20 детям. Организована выдача направлений детям, нуждающимся в её установке, в федеральные медицинские организации за пределами республики за счёт средств обязательного медицинского страхования.
Всего по представлениям прокуроров, внесённым главным врачам медицинских учреждений, 70 пациентов обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами
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