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После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами

После вмешательства прокуратуры Бурятии диабетиков обеспечили лекарствами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Министру здравоохранения было внесено два представления прокуратуры

По результатам рассмотрения двух прокурорских представлений, внесённых министру здравоохранения Бурятии, восстановлены права детей, страдающих заболеванием «сахарный диабет», на своевременное и в полном объёме бесплатное предоставление лекарственных средств, шприцев, средств диагностики. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приняты меры к устранению очерёдности по оказанию высокотехнологичной помощи.

Закуплены необходимые лекарства и медицинские изделия, в текущем году ими обеспечено 293 ребёнка. Для этого из республиканского бюджета дополнительно выделены денежные средства.

Инсулиновые помпы установлены 20 детям. Организована выдача направлений детям, нуждающимся в её установке, в федеральные медицинские организации за пределами республики за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Всего по представлениям прокуроров, внесённым главным врачам медицинских учреждений, 70 пациентов обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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