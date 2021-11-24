В Забайкалье воспитанники соццентра живут в «тренировочных» квартирах

Ребята с нетерпением ждут своей очереди, рассказывают педагоги
В Карымском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей», что находится в Забайкальском крае, ребят учат навыкам самостоятельной жизни с 2020 года. Для воспитанников здесь обустроили «тренировочные» квартиры.
- Ребята заезжают на две недели, по два человека. Они учатся готовить различные блюда, следят за чистотой и порядком в доме. Большое внимание уделяется и умению вести бюджет, правильно планировать свои расходы, отличать нужные покупки от необязательных, заполнять квитанции за жилищно-коммунальные услуги и решать бытовые вопросы, - поделилась педагог – куратор центра Ирина Валько.
Сейчас в «тренировочной» квартире живут школьницы Света и Анжела. У каждой девочки свои обязанности: завести тесто, постряпать блины, накрыть на стол, погладить бельё.
- Мне нравится. Я готовлю, убираюсь, составляю меню и рассчитываю, сколько продуктов мне нужно. Воспитатели всегда рядом, если что-то нужно помогут и подскажут. А вообще все ребята с нетерпением ждут своей очереди, чтобы тут самостоятельно пожить, - поделилась эмоциями Света.
Девочка учится в девятом классе. После окончания школы она планирует поступить в колледж и в будущем стать психологом. Знания, которые получит ребёнок в «тренировочной» квартире, помогут ей в дальнейшей взрослой жизни.
«Тренировочные» квартиры начали свою работу три года назад в 12 социальных учреждениях Забайкалья.
По словам замдиректора центра Галины Безруковой, данный проект направлен на социально-бытовую адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Многие дети, при поступлении в центр замкнуты в себе, не умеют обращаться с техникой, а некоторые, например, видят утюг или пылесос впервые. Благодаря слаженной работе всего коллектива и вниманию педагогов в условиях «учебной квартиры» дети могут организовывать свой быт и выстраивать общение с окружающими.
Организация этого проекта стала возможна благодаря гранту Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в минсоцзащиты Забайкальского края.
В Забайкалье воспитанники соццентра живут в «тренировочных» квартирах
Общество, Фото:
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