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Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей

Объявлен конкурс рисунков Байкала и его обитателей
Общество,  Фото:pixabay.com
По его итогам в Байкальском заповеднике будут созданы мозаичные панно

Объявлен международный конкурс детского рисунка «Байкал и его обитатели». Его участниками могут стать дети в 3 возрастных категориях: дошкольники (от 4 до 6 лет), школьники (от 7 до 10 лет) и подростки (от 11 до 14 лет). Конкурс проводится с 1 по 30 декабря. Результаты будут объявлены 1 февраля 2022 года.

По итогам конкурса в трёх возрастных категориях профессиональными художниками-мозаичистами будут выполнены мозаичные панно на территории комплекса визит-центра «Байкал заповедный». Работы победителей также будут опубликованы в журнале официального партнёра конкурса. Победители буду награждены почётными дипломами и призами.

Также будут учреждены специальные призы финалистам конкурса. Каждый участник получит электронный диплом и возможность бесплатно посетить территорию комплекса визит-центра «Байкал заповедный» и экологическую тропу «Путь к Байкалу». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

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