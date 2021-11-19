В топ-20 ДФО включили три школы Улан-Удэ

Оценивалось число выпускников, поступивших в топ-50 российских вузов



Рейтинговое агентство «RAEX» («РАЭКС-Аналитика») опубликовало топ-20 школ Дальневосточного федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.



В этот список вошли три школы города Улан-Удэ. Это гимназия №14, СОШ №49 и Российская классическая гимназия №59.



В топ-20 также вошли девять школ Якутии, три школы из Сахалинской области, две школы Забайкальского края, а также из Хабаровского, Приморского краёв и Магаданской области.



- Отметим, что исследование школ проводится агентством RAEX с 2015 года. Публикуемые рейтинги базируются на эксклюзивных данных от ведущих вузов об итогах приёмных кампаний 2019 и 2020 года. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019 или в 2020 году. Всего агентством обработана информация о 220 тысяч выпускников 20 тысяч школ, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

