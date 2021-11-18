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В Бурятии за сутки умерли восемь больных коронавирусом

В Бурятии за сутки умерли восемь больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 на спад не идёт

В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 245 человек. Заболеваемость продолжает медленно, но неуклонно расти.

Так, если вчера выявили 245 новых заражённых, позавчера их было 244, до этого 237, 235, 229, 219, 215, 207 и т.д. Месяц назад показатели были ниже отметки «200».

Общее число случаев заражений с начала пандемии в Бурятии достигло 66 957. Из них 47% (31287) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 59 536 человек. Накануне вылечились 224 пациента, ещё 104 человека дополнительно сняли с наблюдения.

Умерли накануне восемь больных коронавирусом. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что шестеро были старше 65 лет, а двое – младше. Отметим, восемь летальных исходов за сутки фиксируются в Бурятии третий день подряд.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2097 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1226 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на три человека меньше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации лежит 121 пациент (из них старше 65 лет – 76) человек. На ИВЛ – 72 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято – 1226, свободно – 291 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 81%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4092 человека. За сутки их число выросло.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 459 478 человек. Завершили вакцинацию 321 563 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Горячинск на Байкале судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность гостиницы «Драган» из-за «ковидных» нарушений.

В знаменитом санатории «Саяны» что находится в Тункинском районе Бурятии, также обнаружили невыполнение противоэпидемических мероприятий. Здесь были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции среди отдыхающих.

Между Улан-Удэ и Монголией возобновят авиасообщение, закрытое ранее из-за пандемии.

В Бурятии подростки старше 15 лет теперь могут посещать магазины непродовольственных товаров и торговые центры без сопровождения взрослых. Правда, касается это только студентов, а не школьников.




коронавирус профилактика

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