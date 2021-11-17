Среди отдыхающих были выявлены случаи заражения COVID-19
В знаменитом санатории «Саяны» что находится в Тункинском районе Бурятии, обнаружили невыполнение противоэпидемических мероприятий.
Здесь были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции среди отдыхающих. Специалисты провели эпидемиологическое расследование.
- По результатам эпидрасследования установлено, что в учреждении не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия: социальное дистанцирование в обеденном зале и в зоне приема кислородных коктейлей, дезинфекционный режим, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Тункинский районный суд, рассмотрев административный материал по этому делу, назначил штраф главврачу.
- Суд признал виновным должностное лицо в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Постановление суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии в санатории «Саяны» нашли «ковидные» нарушения
Бизнес, Фото:
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