В Бурятии в санатории «Саяны» нашли «ковидные» нарушения

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Среди отдыхающих были выявлены случаи заражения COVID-19



В знаменитом санатории «Саяны» что находится в Тункинском районе Бурятии, обнаружили невыполнение противоэпидемических мероприятий.



Здесь были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции среди отдыхающих. Специалисты провели эпидемиологическое расследование.



- По результатам эпидрасследования установлено, что в учреждении не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия: социальное дистанцирование в обеденном зале и в зоне приема кислородных коктейлей, дезинфекционный режим, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Тункинский районный суд, рассмотрев административный материал по этому делу, назначил штраф главврачу.



- Суд признал виновным должностное лицо в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.



Постановление суда в законную силу пока не вступило.

