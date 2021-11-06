В Туве не будут продлевать нерабочие дни

Однако ранее введённые ограничения останутся
В Туве оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение не продлевать в республике нерабочие дни. Это значит, что возобновят работу государственные и муниципальные органы власти, образовательные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги населению, объекты торговли и общественного питания с 50% заполняемостью зоны принятия пищи, а также общественный транспорт. Однако останутся все ограничения, введённые до объявления нерабочих дней. В их числе запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе коллективных и семейных торжеств в помещениях любой формы собственности и под открытым небом.
Также продолжает действовать запрет на работу объектов общественного питания с 23:00 часов до 6:00 часов по местному времени, за исключением продажи на вынос, и запрет на обслуживание граждан без СИЗ органов дыхания. Граждане также обязаны носить защитные маски во время пребывания в общественных местах и на общественном транспорте.
С 8 ноября посещение объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, церемоний торжественного заключения браков возможно лишь при предъявлении QR-кодов, полученных на портале «Госуслуги» после вакцинации от COVID-19, по справке о перенесённом за последние полгода заболевания или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. В министерстве здравоохранения Тувы также уточнили, что по справке о получении первого компонента вакцины также можно пройти в указанные организации вместо QR-кода, который выдаётся после полного курса вакцинации.
Кроме того, вход в здания государственных, муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений также возможен только при предъявлении QR-кодов или соответствующей справки. Личный приём граждан в госучреждениях приостановлен до 30 ноября.
До особого распоряжения приостановлен допуск посторонних лиц в здания и помещения объектов с особой социальной значимостью: детские коллективы, дома-интернаты, тубдиспансеры, дома-ребенка, центры социальной помощи и школы-интернаты.
Согласно указу главы Тувы работодатели должны перевести беременных женщин-сотрудниц, независимо от срока беременности, на дистанционный режим работы до 31 декабря 2021 года. Другим указом работодателям предписано освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве не будут продлевать нерабочие дни
Общество, Фото:
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