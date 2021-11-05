Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим

Стало известно о формате работы учебных заведений с 8 ноября



5 ноября в Бурятии на оперштабе было приняты решения о формате работы учебных заведений с 8 ноября.



С 8 ноября школы и детские сады работают в штатном режиме при усилении входного фильтра. Дополнительно в субботу и воскресенье должна быть проведена разъяснительная работа с родителями: в случае наличия признаков ОРВИ у ребёнка, он должен оставаться дома.



С 8 по 14 ноября учреждения среднего профессионального образования в Улан-Удэ переходят на дистанционный режим. В районах республики учреждения СПО работают в штатном режиме при усилении входного фильтра.



Вузы Бурятии с 8 по 14 ноября работают в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

