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Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим

Вузы Бурятии уйдут на дистанционный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Стало известно о формате работы учебных заведений с 8 ноября

5 ноября в Бурятии на оперштабе было приняты решения о формате работы учебных заведений с 8 ноября.

С 8 ноября школы и детские сады работают в штатном режиме при усилении входного фильтра. Дополнительно в субботу и воскресенье должна быть проведена разъяснительная работа с родителями: в случае наличия признаков ОРВИ у ребёнка, он должен оставаться дома.

С 8 по 14 ноября учреждения среднего профессионального образования в Улан-Удэ переходят на дистанционный режим. В районах республики учреждения СПО работают в штатном режиме при усилении входного фильтра.

Вузы Бурятии с 8 по 14 ноября работают в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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