В Бурятии продолжает расти число заболевших COVID-19

Общее число случаев заражения превысило 64 тысячи



По данным Роспотребнадзора, на утро 5 ноября в Бурятии зарегистрировано 64096 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30188) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост больных продолжает увеличиваться. Вчера сообщалось о 195 заболевших, днём ранее +190, до этого +185. На сегодня выявлено 203 больных.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 168 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. По состоянию на 5 ноября число контактных лиц достигло 11341 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1394 коек: занято – 1123, свободно – 271 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5 %.



В стационарах Республики Бурятия получает лечение 1123 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 895. В отделениях реанимации находится 115 пациентов, из них старше 65 лет – 66 человек. На ИВЛ – 69 пациентов, из них старше 65 лет – 47 человек, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 61.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3652 человека.



По данным министерства здравоохранения Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 56291 человек. Из них 205 за прошедшие сутки.



Всего умерло от COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией 2016 человек. За прошедшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. Все они были старше 65 лет.



Всего в республику поступило 475332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 417399 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 402940 единиц. Завершили вакцинацию 308258 человек.

