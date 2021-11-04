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В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок

В Улан-Удэ на входе в торговый центр задержали женщин без масок
Общество,  Фото:screenshot ves_ulan_ude_
Женщины были доставлены в отдел полиции для разбирательства

3 ноября в Улан-Удэ около входа в торговый центр «Заря» были задержаны четыре женщины. Видео появилось в Instagram-паблике ves_ulan_ude_, где сообщается, что женщин доставили в отдел полиции для выяснения личности.
 
Судя по кадрам, женщины отказывались предъявить документы сотруднику полиции.
 
- Мы что нарушили, какую статью, какой федеральный закон? Вы не сказали. Озвучьте, пожалуйста, - снова и снова спрашивали женщины полицейского.
 
- Сейчас мы работаем в рамках проведения проверки по сообщению, которое поступило о том, что вы пытаетесь проникнуть в торговый центр, - ответил полицейский.
 
Также женщины просили принять от них заявление о том, что «старой женщине отказали в пропуске». При этом задержанные были без масок.
 
Вероятнее всего, женщины отказались предъявить QR-код и паспорт при входе в торговый центр.

Информацию об инциденте прокомментировали в пресс-службе республиканского МВД. Здесь сообщили, что во время рейда были выявлены женщины, которые находились в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

- На неоднократные требования предъявить документы, удостоверяющие личность, женщины не реагировали, в связи с чем правоохранители были вынуждены доставить их в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время в отношении гражданок сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст.20.6.1 КоАП РФ, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подобные скандалы уже были недавно. 1 октября в торговом центре Galaxy в Улан-Удэ привлекли к себе внимание антиваксеры (люди, выступающие против прививок). Мужчина и женщина требовали от администрации торгового центра документ, на основании которого с них требуют предъявления QR-кода о вакцинации. Администрация вызвала наряд Росгвардии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике дни с 30 октября по 7 ноября, как и по всей стране, объявлены нерабочими. В этот период в республике вход в торговые места, СПА-салоны, непродовольственные магазины и другие общественные места осуществляется при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справке о перенесённом заболевании в течение полугода.  
коронавирус

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