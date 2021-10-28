В указ главы республики внесены изменения
В Бурятии стало известно, как будут работать непродовольственные магазины, расположенные не в торгово-развлекательных центрах, с 30 октября по 7 ноября. Накануне глава Бурятии внёс изменения в указ о дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от ЧС, связанной с возникновением и распространением COVID-19.
- Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в отдельно стоящих зданиях, многоквартирных жилых домах, за исключением осуществления деятельности при соблюдении ими условия о допуске посетителей старше 18 лет – при предоставлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность; детей в возрасте до 18 лет включительно – в сопровождении взрослых, - говорится здесь.
Получается, что наряду с ТРЦ непродовольственные магазины должны пускать покупателей при предоставлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность, детей в возрасте до 18 лет включительно – в сопровождении взрослых.
Кто ещё будет работать по QR-кодам?
Как сообщал «Байкал-Daily», по указу главы Бурятии с 30 октября по 7 ноября в республике будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Другие предприятия общественного питания будут работать при условии допуска посетителей с контролем QR-кодов, содержащими сведения о вакцинации или перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.
Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопровождении взрослых.
С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.
Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.
О предоставлении госуслуг
- В период нерабочих дней будет приостановлена государственная регистрация и расторжение брака, за исключением случаев, когда даты регистрации и расторжения брака были заранее назначены в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Регистрацию рождения и смерти ЗАГСы республики продолжат в штатном режиме, - отметили в региональном правительстве.
Предоставление госуслуг с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет осуществляться в электронном виде, за исключением случаев по выдаче готовых документов, требующих очного приёма граждан.
В Бурятии стало известно, как будут работать непродовольственные магазины
Общество, Фото:
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