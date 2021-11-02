Во время войны Прасковья Полосухина работала радисткой
В селе Новоильинск ушла из жизни Прасковья Дмитриевна Полосухина, участница Великой Отечественной войны. Ей было 97 лет. Об этом сообщает издание Заиграевского района «Вперёд».
- Во время войны женщина работала радисткой, передавала секретные сведения, была удостоена наградами за свой подвиг. Уже после войны почти 40 лет проработала на телеграфе, отправляла и получала телеграммы в Новоильинске. Прощание с ветераном и похороны состоятся 4 ноября, - говорится в аккаунте издания в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Тункинском районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Дамба Базарович Шаракшанов. Ему было 100 лет.
Выпускник «огненного» выпуска Кыренской средней школы, почти со школьной скамьи Дамба Базарович попал на передовую - в составе 24-й стрелковой дивизии. Дамба Базарович воевал в Сталинграде, где шли самые страшные, самые кровопролитные бои.
В Бурятии ушла из жизни 97-летний ветеран войны
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