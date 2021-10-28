В Бурятии скончался столетний ветеран войны Дамба Шаракшанов

Дамба Базарович попал на передовую почти со школьной скамьи



В Тункинском районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Дамба Базарович Шаракшанов. Ему было 100 лет.



- Администрация, районный Совет депутатов, Совет ветеранов Тункинского района выражают глубокое соболезнование родным, близким, землякам, в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Дамбы Базаровича Шаракшанова, - говорится в паблике районной администрации.



Выпускник «огненного» выпуска Кыренской средней школы, почти со школьной скамьи Дамба Базарович попал на передовую - в составе 24-й стрелковой дивизии. Дамба Базарович воевал в Сталинграде, где шли самые страшные, самые кровопролитные бои.



- Отважный воин из славного рода Шаракшановых, Дамба Базарович вместе с однополчанами громил хвалёную 4-ю танковую армию Манштейна, которая должна была захватить город на Волге. Но планам врага поставили заслон бойцы Красной Армии, среди которых был и наш земляк, - отмечается здесь.



Дамба Базарович после тяжёлого ранения вернулся с фронта в родную Тунку. Честно, с полной самоотдачей трудился в мирные годы.



- Дамба Базарович навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений священной Тункинской долины, как символ беспримерного мужества, отваги, кристальной честности и порядочности, служения долгу, - говорится здесь.







